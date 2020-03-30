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AK Parti'den, koronavirüse karşı dayanışma kampanyası

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere katkı sağlamak amacıyla "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası" başlattı.

30.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:38
AK Parti'den, koronavirüse karşı dayanışma kampanyası
AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere katkı sağlamak amacıyla "Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası" başlattı.
AK Parti Grup Başkanlığınca yapılan açıklamada, insanlığın karşı karşıya kaldığı Kovid-19 hastalığının yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve koronavirüs ile ilgili mücadeleden en az hasarla çıkmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hayati tedbirler anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu hayati tedbirlere katkı olmasına yönelik birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için AK Parti adına Grup Başkanlığımızca, Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası düzenlenmiştir.
Bu nedenle, milletvekillerimizin 1.000 TL'den az olmamak üzere (Teşkilat mensuplarımızdan, belediye başkalarımızdan, meclis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan yardımda bulunmak isteyenlerin de) belirtilen hesap numarasına en geç 20 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yardımda bulunmaları önemle rica olunur."
Kampanyaya katılmak isteyenler, Ziraat Katılım Bankası Kızılay Şubesinin, TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi hesabı üzerinden yardımda bulunabilecek.
Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Herkes katılabilir. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti'den, koronavirüse karşı dayanışma kampanyası - Haberler

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