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AK Parti'den kurum ziyaretleri

AK Parti Milas İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Milas'ta yeni göreve başlayan kurum yöneticilerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

12.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:38AK Parti'den kurum ziyaretleri
AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Milas'ta yeni göreve başlayan kurum yöneticilerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Kadın Kolları Başkanı Cemile Özdemir, Gençlik Kolları Başkanı Kadir Bingöl yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri kurum ziyaretinde bulundular.

İlçe Tapu Müdürü Mehmet Cavit Burunsuz'a, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar'a, İlçe Müftülüsü Yusuf Yaşar'a ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ramazan Özcan'a gerçekleşen ziyarette görevlerinde başarılar dileyen İlçe Başkanı Fahri Acar "Yeni görevlerinde Allah muvaffakiyetler versin. Devletimizin her kurumunu layıkı ile temsil edeceklerinden şüphemiz yok. Bu bağlamda kendilerine Milasımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi. - MUĞLA

Fahri Acar, AK Parti, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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