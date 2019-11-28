AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerine sert bir şekilde yanıt verdi. " Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olan kişi Macron olması herkesin dikkatini çekiyor." diyen Çelik, "Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLAR MACRON'U RAHATSIZ EDİYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi olduğunu belirten Çelik, "Terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişi de Macron." dedi.

"İŞİ TERÖRE DESTEK VERMEYE KADAR GÖTÜREBİLİYOR"

Macron'a yönelik eleştirilerini sürdüren Çelik, "Macron bir yandan 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyor, öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' diyor. Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarf ettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar. Macron'un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik şu ifadeleri kullandı:

Türkiye hakkında "Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez" diyen Macron'a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa'nın NATO'ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye'siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir.

Fransa'nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiği Avrupa'nın her yerinde konuşulur. Türkiye'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir.

"TÜRKİYE İÇİN HİÇBİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

Macron gibiler "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron'un yaptıkları ise "Avrupa'nın demokratik beynini komaya sokmak" amacına hizmet ediyor.

Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, terör örgütü YPG konusunda NATO ülkelerinin ikiyüzlü tutumuna tepki göstermişti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek maksadıyla başlattığı operasyondan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Macron, "Türkiye bir taraftan Suriye'de oldu bittiye getirip harekat düzenleyip diğer taraftan NATO'dan dayanışma bekleyemez" açıklamasında bulunmuştu.