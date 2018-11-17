AK Parti'den Merkez İlçe Beldeleri İçin 45 Aday Başvuru Yaptı

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde AK Parti
'den Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı beldelerinde belediye başkan adayı olabilmek için 45 kişi aday adaylık başvurusunda bulundu.
AK Parti'de 5 Kasım Pazartesi başlayan ve 16 Kasım Cuma günü gece sona eren aday adaylık başvuruları sonrasında Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı 8 beldesinden 7'sine 45 aday adayı başvuru yaptı. AK Parti'den belediye başkan adayı olabilmek için Çat
beldesine 10, Nar
beldesine 13, Uçhisar
beldesine 8, Göre beldesine 5, Göreme
beldesine 5, Kavak
beldesine 3 ve Kaymaklı beldesine ise 1 başvuru yapıldı.
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Sulusaray
beldesi için bir başvuru yapılmadı. - NEVŞEHİR
Nevşehir,Ak Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 09:35