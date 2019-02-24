AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına seçilmesini değerlendirdi. Türkiye'nin 90 yıllık demokrasi tarihine bakıldığında, MeclisBaşkanlığı seçiminin zaman zaman krizlere sahne olabildiğini belirten Bülent Turan, sondönemde başkanlık seçiminin ise partilerin bir araya gelmesiylekriz yaşanmadanaşıldığını ifade etti.

"ÖZEL OLARAK İSTEDİK"

Meclis Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde dahakıymetli hale geldiğini söyleyen Turan, "Yeni sistemde yasama ve yürütme tamamenayrıldı. Yasamanın başında Meclis Başkanı, yürütmenin başında Cumhurbaşkanı olmaküzere farklı erklerin yürüyüşü olacak. O yüzden yeni dönemde Meclis BaşkanımızınAnayasa hukukunu iyi bilen, TBMM Anayasa Komisyonu başkanlığı yapmış bir kişiolmasını özel olarak istedik." diye konuştu.

"KIYMETLİ BİR FONKSİYON"

Turan, Mustafa Şentop'un, temayül sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru, Meclisteki seçimde de AK Parti ve MHP milletvekillerinin desteğiyle seçildiğini kaydetti. Turan, şöyle konuştu: "Anayasa hukukunu iyi bilen Sayın Şentop'un, Anayasa Komisyonununbaşkanlığını yapmış olması, sistem değişikliği sürecinde aldığı önemli yükleraslında yeni dönemle ilgili iddiamızı ortaya koyan bir yaklaşım. Çünkü tabiricaizse artık devletin teamülleri, kurumları tekrar oluşuyor. O yüzden bu oluşumiçinde devletin dönüşümünü, yeni sistemi iyi bilen insanların önde olmasının ayrıbir kıymeti var." Şentop'un başkanlığının, Meclisteki uzlaşı kültürünü artıracağınıifade eden Turan, Meclis Başkanlığının da yeni dönemde daha kıymetli birfonksiyon icra edeceğinin altını çizdi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN MİMARLARINDAN

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıkampanya sürecinde, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet" sloganını kullandıklarınıhatırlatan Turan, "Başkanın yüzde 52'den fazla oy alarak güçlü şekilde iş başındaolması şu anda sorunların çözülmesi açısından en büyük avantajımız. Aynı şekilde'güçlü Meclis' diyerek de aslında yeni sistemde Meclisin fonksiyonuna atıf yapmışolduk." dedi. Anayasa'yı bilen, yeni sistemin hayata geçirilmesi öncesinde diğerpartilerle toplantılar, görüşmeler yapan, Anayasa değişikliğinin mimarlarındanolan bir kişinin Meclis Başkanı olmasının yeni sistemin hayata geçmesinde büyükbir avantaj olacağını dile getiren Turan, "Sayın Şentop'un, yeni sistemininşasında önemli bir görevi yerine getireceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"KOLTUK OLARAK DEĞİL EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ"

AK Parti'nin içinden çıkan 8. Meclis Başkanı'nın seçildiğine dikkatiçeken Turan, şöyle devam etti: "AK Parti'nin 17 yılı geride bırakması, uzun süreden beri iktidardaolması, sorunları büyük bir kriz olmadan çözüyor olması, seçim safahatlarınıhızlı şekilde bitiriyor olması büyük bir kıymet. 8 Meclis Başkanımız değişmiş amahiçbir sorun, kriz yok. Bu çok kıymetli bir değer. Biz meseleyi koltuk, makamolarak değil emanet olarak gören bir neslin evlatlarıyız. Emanet olarak görennesil olarak istiyoruz ki değil 8, 18 de olsa bu işler hiç kavga olmadan devametsin. Sayın Şentop'un, 8. AK Parti'li Meclis Başkanlığının ayrı bir kıymeti var.Artık biz yeni bir parti değiliz, sıradan bir parti değiliz. Kökleri, teamülleriolan farklı bir partiyiz."

MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, küresel operasyonlara karşı hayatageçirilen Cumhur İttifakı'nın, her kritik aşamada bir araya gelerek sorunları aşmada büyük bir enerji ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sayın Bahçeli'nin tüm kadrosuyla Sayın Şentop'a destek olması daCumhur İttifakı'nın ruhunda olan bir yaklaşım. Çok kıymetli buluyoruz, teşekkürborcumuz var diye düşünüyoruz. Çünkü 90 yıllık cumhuriyetimizde hep birincipartilerin içerisinden başkan seçimi olmuş. AK Parti'nin 291 milletvekili var.Bunun içinden olması kıymetliydi. Sorunsuz, sıkıntısız, üçüncü turda tamamlananbir Meclis Başkanlığı seçimi oldu."