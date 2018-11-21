AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

AK Parti Kırklareli
İl Teşkilatı, MHP
İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.
Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan'a çiçek takdim etti.
Savaşan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nde her alanda olduğu gibi siyasi partiler arasında da dostlukların olduğunu söyledi.
Makam ve mevkilerin geçici olduğunu belirten Savaşan, iki parti arasındaki Cumhur ittifakının da bu dostluğu güçlendirdiğini ifade etti.
Ülkenin bekası için ittifakı önemsediklerini anlatan Savaşan, "Bu ziyaret yerel seçimler öncesi kafalarda soru işaretleri bırakmış olabilir. Ancak bu ziyaret göreve yeni geldiğimizden dolayı gerçekleşti. Yerel seçimlerde ne olur derseniz. Bugün Cumhurbaşkanımız ile genel başkanımızın bir görüşmesi olacak. O görüşmenin ardından daha sağlıklı bir açıklama yapacağız." diye konuştu.
Çiler de göreve yeni gelen MHP il teşkilatına başarılar temennisinde bulunarak, yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını anlattı.
Ziyaret, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.
Kırklareli,Ak Parti,Milliyetçi Hareket Partisi
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:51