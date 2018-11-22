AK Parti'den MHP'ye Ziyaret

22 Kasım 2018 Perşembe 11:06



22 Kasım 2018 Perşembe 11:06

AK Parti Lüleburgaz İlçe Teşkilatı, MHP İlçe Başkanlığı'na atanan İlkay Karataş'ı ziyaret etti.Karataş, ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Tanzer Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini parti binasındaki makamında kabul etti.Koç, ziyarette yaptığı konuşmada, MHP'nin her zaman için vatan millet şuuruyla siyaset yaptığını söyledi.Ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmaların devam edebileceğini ifade eden Koç, ülke çıkarları söz konusu olduğunda Türk milletinin her zaman birliği ve beraberliği koruduğunu belirtti.Seçimlere az bir süre kala göreve gelmenin zor olduğunu belirten Koç, Karataş'a çalışmalarında başarılar diledi.Karataş da ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirirken, AK Parti teşkilatına teşekkür etti.İlçenin ortak sıkıntılarını çözmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Karataş, MHP olarak herkese örnek olacak bir çalışma yapacaklarını kaydetti.