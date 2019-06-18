AK Parti'den Mursi açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin basın açıklaması düzenledi.Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi'nin masum insanları acımasızca katledildiğini belirtti.İki bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi'nin zalimlerin mahkemesinde şehadete yürüdüğünü ifade eden Alkayış, şunları kaydetti:"Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma' diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz."