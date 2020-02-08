AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın The Guardian'a verdiği röportajda sarf ettiği " Türkiye 'ye bağlanmak korkunç" ifadelerine sert tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının neyi temsil ettiğini öğrenmemekte ısrar ediyor. Ama Kıbrıs Türk davasına husumet besleyenlere destek verecek açıklamalar yapma konusunda ısrarcı davranıyor" dedi.

"MAKAMININ TEMSİL ETTİĞİ DEĞERLERİ DE RENCİDE ETMEKTEDİR"

Akıncı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türkü'nün kazanımlarına karşı saldırgan olan üslubunun, sadece KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirdiğini belirten Çelik, "Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği değerleri de rencide etmektedir. KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan Sayın Akıncı'nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

The Guardian'a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, federal çözüme tez zamanda varılmazsa bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceğini savunmuştu. Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini belirten Akıncı, Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç' diye nitelemişti.