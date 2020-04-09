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AK Parti'den polise destek çağrısı

AK Parti Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçındağ, 10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya'da yapılacak alkışlı desteğe tüm Malatyalıları davet etti.

09.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:48
AK Parti'den polise destek çağrısı
AK Parti Malatya Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçındağ, 10 Nisan Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle Malatya'da yapılacak alkışlı desteğe tüm Malatyalıları davet etti.

Başkan Yalçındağ, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajında "Milletimizin bağrından neşet etmiş kahraman polisimiz, daima haktan ve halktan yana olmuş, adalete hizmet etmiş ve bu aziz milletle bütünleşmiştir.

Kuruluş gayesine uygun şekilde gece gündüz, yaz kış demeden, fedakarca ve cansiperane görev yapan Emniyet Teşkilatımızın hizmetleri her türlü takdirin üstündedir' ifadelerine yer verdi.

Tüm zor süreçlerde Polis Teşkilatı'nın her zaman milletin yanında yer aldığını belirten Yalçındağ, "15 Temmuz Destanı'nı yazan necip milletimizin yanında yer alarak, canı pahasına demokrasiye ve ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan polisimiz; bu gün de bütün dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Coronavirüs salgınıyla mücadelede aynı kararlılık ve fedakarlığı göstermektedir" dedi.

Malatya'da sosyal medyadan organize edilen ve her kesimden destek alan alkışlı destek çağrısına da değinen Yalçındağ, "Kendi ailesinden ve şahsından önce halkımızın hizmetine koşan Emniyet Teşkilatımızın gönülden bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum ve tüm Malatya'yı 10 Nisan Cuma günü saat 21.00'da balkonlardan alkışlamaya davet ediyorum. Bu vesileyle, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bu güne kadar, ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve bizim güvenli bir şekilde hayatımızı sürdürebilmemiz için, mesai mefrumu gözetmeksizin görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 175. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Malatya, Polis, Güncel
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