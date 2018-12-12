AK Parti'den "Protesto İçin Sokağa Çıkın" Çağrısı Yapan Fatih Portakal'a Sert Tepki

FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın "Hadi bakalım doğal gaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek" sözlerine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" dedi.

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal'ın, Fransa'daki olayları hatırlatıp, Türkiye'de demokratik bir gösteriye dahi izin verilmediğini belirterek söylediği, "Hadi bakalım doğal gaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek" sözlerine tepki gösterdi.

"BU ÇAĞRILARI MASUM ÇAĞRILAR OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" ifadesini kullandı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER DERNEĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Antalya'da, 15 Temmuz Vatan Şehitleri Derneği, Fatih Portakal hakkında ana haberde söylediği, "Türkiye'de barışçıl protestolar olamaz. Korkudan, endişeden, dayak yerim vesaire. Hakkımı arayacağım ama ne yaparım başım belaya girer mi, kaç kişi çıkar Allah aşkına" sözleriyle 'terör örgütlerini göreve çağırdığını' iddia ederek, suç duyurusunda bulundu.