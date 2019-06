AK Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile görüştü. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Hepimiz rahmetli Erbakan Hocamızın talebeleriyiz. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, ülke meselelerine dair her zaman çok önemli duruş sergilemiş çok büyük bir devlet ve millet adamıydı. Her zaman meşru siyasetin içerisinde yer almış ve biz talebelerinin de asla meşru siyasetin dışına çıkmasına izin vermemiş çok kıymetli bir devlet adamıydı. Bugün tabelalarımız farklı olabilir. Tabelalarımızın farklılığı bizim zenginliğimizdir diye düşünüyoruz. İhtilafımız rahmettir diye düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimizin, bu bir araya gelmelerimizin, bu ihtilafın rahmete dönüşmesi için çok önemli, çok kıymetli olduğuna canı gönülden inanıyoruz. AK Parti ve Saadet Partisi'nin kökleri de geleceğe dair idealleri de birbirine çok yakındır. Onun için bundan sonra daha sık bir araya gelme, memleket meselelerini istişare etme konusunda çok güçlü bir iradeye sahibiz. Burada genel merkez yöneticileri olarak, içeride bu düşüncelerimizi, bu irademizi birbirimizle paylaştık. Bu ziyaretlerin, bu bir araya gelişlerin bundan sonra da çok güzel sonuçlar doğuracağına canı gönülden inanıyoruz." dedi.



"Bizler aynı yolun yolcularıyız"



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Partimizin Genel Sekreteri Fatih Şahin ile beraber meclis grubumuz adına bizlerle beraber Saadet Partimizin kıymetli yöneticileri, kıymetli Lütfi Yalman Bey ile ve Genel Sekreterimiz Tacettin Bey ile bir karşılıklı sohbet toplantısı değerlendirdik. Bu sohbetin içerisinde son dönemdeki ülke gündemimiz, dünya gündemimiz, meclis gündemimiz; hepsini değerlendirdik ama en önemlisi aynı medeniyet değerlerinden beslenen iki partinin zaman zaman farklı süreçlerde, farklı tavırlarda birbirlerini değerlendirseler de esas itibariyle aynı vatan toprakları içerisinde, aynı medeniyet değerleri içerisinde hareket etmesini tekrar hatırlamış olduk çünkü bizler aynı yolun yolcularıyız. Bu partilerin farklı düşüncelerini bir hatalı, gergin, kavgalı dile değil, tam aksine daha fazla istişare eden, daha fazla bir araya gelen, ülke gündemini, meclis gündemini beraberce değerlendiren bir politikayı beraber belirlemek durumundayız. Kaldı ki bu görüşmenin en kıymetli tarafı seçimden sonra da bir araya gelip belli konuları beraber değerlendirmeyi, özellikle meclis çalışmalarında nasıl katkı sağlanabilir konularını değerlendirmeyi beraberce tartıştık, konuştuk. Çok kıymetli bir sohbet oldu." diye konuştu.



Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ise "Arkadaşlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkenin değişik meseleleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi. Yalman, "Bu adımı bu konularla ilgili önemli görüyoruz. İkincisi, zaman zaman siyasi partilerimizin yöneticileri, temsilcileri çok ciddi, kırıcı üsluplar kullanıyor. Bunları yaşadık, görüyoruz. Artık bundan sonra bunların olmaması, hiçbir partiyle ilgili olmaması gerektiği konusunu da beraber istişare ettik" ifadelerini kullandı.



Yalman, "Yine kendilerine teşekkür ediyoruz, bundan sonraki kanunlar dahil çalışmalar konusunda mutlaka görüş alışverişinde bulunmamız gerektiğini de ifade ettiler. Elbette ki biz Saadet Partisi'nin Milli Görüş Harekatı'nın bir yaklaşımı vardır. Biz 'hayra motor, şerre fren' anlayışımızı her zaman devam ettireceğiz. Son iki gündür, hakikaten, yapılan açıklamalar da bizim açımızdan memnuniyet verici olmuştur, olumlu bir hava oluşmuştur. Ülkenin geleceği ile ilgili bu olumlu havanın bütün siyasi partiler arasında oluşması gerektiği kanaatindeyiz. Bu görüşlerimizi ifade ettik" ifadelerini kullandı.



Yalman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Saadet Partisi, AK Parti ve diğer partiler; zannediyorum dört siyasi parti İstanbul'da seçimlere giriyor. Her partinin kendi adayı var ama bu seçimlerde netice ne olursa olsun, bu önem arz ediyor, herkesin neticeye saygı duyması lazım. Vatandaşın iradesine saygı duyması lazım ve ona göre seçimden sonra da bu diyalogların devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz, bunları ifade ettik, bu konuda mutabık kaldık."



Yalman, "İnşallah bu olumlu hava Türkiye geneline yansır, çünkü bu ekonomiye de yansıyacaktır. Türkiye şu anda bir cenderenin içerisinde, Akdeniz'de sıkıntı var, Orta Doğu'da sıkıntı var, ekonomik konularla ilgili sıkıntı ve kuşatma var. Biz bu konularda doğru bildiğimiz meseleleri mutlaka dile getireceğiz, destek vereceğiz, yanlış gördüklerimizi de kendilerine ileteceğiz." diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANKARA

Kaynak: İHA