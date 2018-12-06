AK Parti'den Sıfır Atık Projesi'ne Destek

06 Aralık 2018 Perşembe 13:53



06 Aralık 2018 Perşembe 13:53

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla AK Parti İl Başkanlığının her katına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.AK Parti Eskişehir Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Neslihan Çavdar, yaptığı açıklamada, bu projede hedefin israfın önüne geçerek kaynakların etkin kullanılıp daha az atık oluşması olduğunu kaydetti.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Projesini toplumun sahiplenmesi gerektiğini belirten Çavdar, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan bu proje, AK Parti İl Başkanlığımızda uygulanmaya başlandı. Projeyle amacımız israfın önlenmesi, atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve tekrar kullanımının sağlanmasıdır. Projenin hayata geçirildiği yaklaşık bir yıllık dönemde 2,2 milyon ton ambalaj atığı, 58 bin ton elektrikli ve elektronik eşya atığı, 38 bin ton bitkisel ve 80 bin ton madeni atık yağ, 184 bin ton ömrünü tamamlamış lastik kaynağında geri dönüştürülmüştür. Sadece kağıt dönüşüm kısmında 2017 yılında 24,6 milyon, 2018 yılının ilk yarısında 13 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Tüm bu veriler projenin kazanımlarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir."Çavdar, geri dönüşümün ve atık yönetiminin toplumda hızla yayılması, sahiplenilmesi ve hayatın vazgeçilmezi haline getirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Gelecek nesillere kaynakların israf edilmediği, temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. AK Parti İl Teşkilatı olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek Sıfır Atık Projesi ile geleceğimize değer katıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.