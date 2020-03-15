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AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.

15.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:32
AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti
Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.

Korona virüs önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de Salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika

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