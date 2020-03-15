AK Parti'den sonra CHP de grup toplantısını iptal etti
Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.
15.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:35
Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP de TBMM grup toplantısını iptal etti.
Korona virüs önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de Salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Korona virüs önlemleri kapsamında ilk önce AK Parti, TBMM grup toplantısını iptal etmişti. CHP de Salı günü yapılacak olan grup toplantısını iptal ettiğini duyurdu.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel
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