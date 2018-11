AK Parti'den Sosyal Medya Üzerinden Bilgi Kirliliği Uyarısı

27 Kasım 2018 Salı 13:18



AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, yerel seçimler öncesinde sahte sosyal medya hesaplarından yanıltıcı, provoke edici, ayrıştırıcı ve bilgi kirliliği oluşturan paylaşımlar yapıldığı uyarısında bulundu.Altaş, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimin ne kadar önemli olduğunu ve partisinin en doğru adaylar ile yola çıkacağını her fırsatta açıkladığını hatırlattı.Kırşehir Belediye Başkanlığı için 4 aday adayının müracaatta bulunduğunu, ancak mevcut belediye, il ve ilçe başkanlarının ise adaylık başvurusu gerekli olmadığından başvuru yapmadıklarını vurgulayan Altaş, şunları kaydetti:"Son dönemde şehrimizde özellikle sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplar ile yanıltıcı, provoke edici, ayrıştırıcı ve bilgi kirliliği oluşturan paylaşımlar yapıldığını müşahede etmekteyiz. Bu tür hesapların yayınladığı her haber bilgi kirliliği meydana getirmek ve bilgi paylaşmak değil seçmeni olumsuz yönde etkilemek amaçlıdır. Bu tür hesapların ve paylaşımların kime ve neye hizmet ettiği hiç bir zaman bilinememektedir."Altaş, AK Parti'de İl Genel Meclisi üyeliği ve Belediye Meclis üyeliği başvurularının 3 Aralık'a kadar devam ettiğini vurgulayarak, "Yoğun bir başvuru trafiği yaşamaktayız. Bugün gün birlik ve beraberlik günüdür. Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlenecek aday açıklanana kadar yapılan ve yapılacak olan hiçbir yorum ve paylaşıma itibar edilmemesi gerekmektedir. 17 yıldır ülkemizin kalkınmasının temel taşı olan AK Parti'nin yıpratılması ülke ve özellikle Kırşehir'in geleceğine fayda sağlamayacaktır. AK Parti adayı açıklanması ile yine ve yeniden, her zaman olduğu gibi kendi yoluna, inandığı hedefe ulaşacaktır ve bundan da kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.