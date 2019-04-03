AK Parti'den Tanış'a Tebrik Ziyareti

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AK Parti'den Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı seçilen Hayrullah Tanış'a tebrik ziyareti devam ediyor.AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gürpınar ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan Hayrullah Tanış'a tebrik ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuşan İl Başkanı Türkmenoğlu, "Uzun yıllar teşkilatımızı gururla temsil eden Hayrullah Tanış, her defasında Gürpınar'a olan sevgisini, sevdasını dile getiren bir kardeşimiz. İlçe teşkilatımızla birlikte kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterdiler. Gönül belediyeciliği adına güzel işler yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Teşkilatın her kademesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Tanış ise, "2014 seçimlerine göre oylarımızı yükselttik. Rakip olan diğer partinin bize daha önceki seçimlerde attığı farkı eritmiş, üstüne 2 bine yakın bir fark atmış bulunmaktayız. Birçok sandıkta hep farklı bir şekilde öndeydik. Hamdolsun birçok sandıktan birincilikle çıktık. Şimdi yapacak çok işimiz ve verdiğimiz sözlerimiz var. Bunları yerine getirmek için gayret ve azimle çalışacağız" dedi.Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ise, Gürpınar için sunulan tüm projelerin Ankara'da takipçisi olacaklarını ifade ettiler.AK Parti heyeti, daha sonra Gevaş ilçesine geçti. - VAN