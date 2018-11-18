AK Parti'den Temayül Yoklaması - Tekirdağ/

AK Parti Tekirdağ
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik, teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
Kentte bir otelde yapılan temayül yoklamasında 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için Tekirdağ'da belediye başkanı aday adaylığı için başvuruda bulunan 80 kişi için oylama yapılacak.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye
genelinde ilk kez yeni bir sistemle oy kullanma işlemini gerçekleştireceklerini söyledi.
Yüksel, bu sistemle oylamanın daha hızlı olacağını belirterek, "Türkiye'de ilk defa uygulanan bir sistem. Genel merkezimizin talimatıyla internet üzerinden yapılan bir uygulama. İl genelindeki bütün yönetim kurullarımız, meclis üyelerimiz, mahalle başkanlarımız bu oylamaya katılıyor. Bin kişinin üzerinde bir sayı oy kullanacak. Herkes ilçelerine aday olarak görmek istedikleri isimleri internet üzerinden yazacak." dedi.
Tekirdağ'da yarışa giren aday adaylarına başarılar dileyen Yüksel, şunları kaydetti:
"Bu isimleri de genel merkezimiz ve genel başkanımız Tekirdağ'daki temayül sonuçlarını görmüş olacak. Teknolojinin kullanıldığı bir sitemle bugün oylamamız yapılacak. Aday adaylarımıza da başarılar diliyorum. İnşallah 31 Mart 2019 tarihi Tekirdağ'da AK Parti'nin tarih yazacağı bir gün olacak. 2014 yılındaki seçimlerde Tekirdağ'da yaşadığımız yol kazasını bu seçimlerde telafi edeceğiz."
AK Parti Kırklareli
İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.
Halk Eğitimi Merkezinde dijital ortamda gerçekleştirilen temayül yoklamasında, saat 16.00'ya kadar 620 delegenin oy kullanması bekleniyor.
Kırklareli Temayül Komisyonu Başkanlığını üstlenen AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız
, yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının hayırlı olması temennisinde bulundu.
Temayülde delegelerin aday olarak görmek istediği aday adaylarına oy verdiğini ifade eden Altunyaldız, temayülün, genel merkez tarafından aday belirleme sürecine büyük katkı sağlayacağını belirtti.
Altunyaldız, AK Parti'nin her zaman ilklerin temsilcisi olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bugüne kadarki temayül yoklamaları, manuel yöntemle kağıt ortamında olurken bu sefer elektronik ortamda yapıyoruz. Delegeler il ya da ilçe bazında belediye başkanı adayı görmek istedikleri 3 ismi belirliyorlar. Bu kapsamda delegelerimizin reyini, iradesini görmüş oluyoruz. Süreci demokratik bir şekilde işletmiş oluyoruz. İnşallah 31 Martta da AK Parti milletimizin teveccühü ile Türkiye Cumhuriyeti
'nin yönetim iradesi, birikimi ve becerisi ile tüm belediye başkanlıklarını almaya ve ülkemize tüm belediyelerde hizmet etmeye talibiz."
Açıklamanın ardından kabinlerde bilgisayar sistemleri açılarak oy kullanma işlemleri başlatıldı.
Tekirdağ,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 15:41