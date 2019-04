AK Parti'den Teşekkür

Kaynak: AA

AK Parti'nin gazetelerde yer alan ilanında, "Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip gurebanın yanında olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Asla kibirlenmeyecek, daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceğe yürüyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.AK Parti tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçları dolayısıyla gazetelere "Aziz milletimize şükranlarımızla" başlıklı teşekkür ilanı verildi.AK Parti'yi 2002'den bu yana seçimlerde 15'inci kez birinci parti yapan millete teşekkür edilen ilanda, seçimin mağlubunun olmadığı, galibin ise AK Parti'ye oy veren ya da vermeyen, sandıkta oy kullanan her bir vatandaş olduğu belirtildi.Yerel seçimlerde milletin katılım oranıyla, seçimde gösterdiği ferasetiyle bütün dünyaya bir kez daha demokrasi dersi verdiği vurgulanan ilanda, şunlar kaydedildi:"Vatan ve millet için kader birliği yaparak Cumhur İttifakı'nı ülke genelinde yüzde 51,63 oy oranı ile birinciliğe taşıyan MHP'li kardeşlerimize de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz.Halkımız, 15'i büyükşehir olmak üzere, 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir. Bu başarının arkasında, parti çalışmaları için sabah namazı evinden çıkıp gece yarısı evine dönen, başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm teşkilatlarımızla birlikte AK Parti'ye gönül verenlerin emeği ve alın teri vardır.Yerel yönetimlerde de tıpkı ülke yönetiminde olduğu gibi her zaman mazlumun, mağdurun, garip gurebanın yanında olacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağız. Asla kibirlenmeyecek, daima milletimizin hizmetkarı olarak milletimizle birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Sandıkta verilen mesajın farkında olarak halkımızla gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Aziz milletimiz, sizlere bir kez daha en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun"Gazetelerde yer alan ilan, partinin resmi Twitter hesabından da "TeşekkürlerTürkiye" etiketiyle paylaşıldı.