AK Parti'den 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası'

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, parti grubu olarak 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası' düzenlediklerini açıkladı.

AK Parti'li Bostancı, milletvekillerine gönderdiği duyuruda, insanlığın karşı karşıya kaldığı koronavirüsün yol açtığı krizin üstesinden gelebilmek ve mücadeleden en az hasarla çıkmak için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti. Bostancı, duyurusunda şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu hayati tedbirlere katkı olmasına yönelik olarak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı güçlendirmek için AK Parti adına Grup Başkanlığımızca, 'Toplumsal Dayanışma ve Yardım Kampanyası' düzenlenmiştir. Bu nedenle, milletvekillerimizin bin liradan az olmamak üzere; (teşkilat mensuplarımızdan, belediye başkalarımızdan, meclis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan yardımda bulunmak isteyenlerin de) belirtilen hesap numarasına en geç 20 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yardımda bulunmaları önemle rica olunur."

Kaynak: DHA