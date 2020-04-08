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AK Parti'den, üniversitelerde yazın telafi eğitimi yapılması için teklif

AK Parti, deprem ve salgın gibi hallerde üniversitelerde uzun süre eğitim yapılamaması durumunda yaz tatilinde telafi eğitimi yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

08.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:47
AK Parti'den, üniversitelerde yazın telafi eğitimi yapılması için teklif

AK Parti, deprem ve salgın gibi hallerde üniversitelerde uzun süre eğitim yapılamaması durumunda yaz tatilinde telafi eğitimi yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan 28 maddelik 'Yükseköğretim Kanununu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi' Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile meydana gelen deprem, salgın hastalık ve elverişsiz hava koşulları gibi olağan dışı hallerde üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetlerine uzun süreli ara verilmesi gereken ve telafi amacıyla yapılacak eğitimlerin ders yılında tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde eğitim öğretime devam edilebilmesi veya telafi eğitimi yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Bunun yanında rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin tercihlerine yardım etmeleri için yaz tatilinde görevlendirilebilmeleri ve okul/kurum yöneticiliği verilenler ile yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin yıllık izinlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanması öngörülüyor. Öğretmenlerin yaz tatili içerisinde aralıksız 2 ay izinli oldukları; ancak bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikle saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü tutulabilecekleri, rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerin tercihlerine yardım etmeleri için yaz tatilinde görevlendirilebilmeleri öngörülüyor.

Ayrıca yılda iki kez yapılan doçentlik sınavı, ihtiyaca göre artırılacak. Buna göre doçentlik sınavı noktasında talebe göre sınav tarihleri ve yılda kaç kez yapılacağı yılbaşında planlanacak.  Üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği sağlama imkanı getiriliyor. Vakıf üniversitelerinde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında her bir alan için aldıkları öğrencinin yüzde 15'i kadar burslu öğrenci alma zorunluluğu getiriliyor. Bir vakıf üniversitesindeki tıp fakültesi 100 öğrenci alıyorsa 15 öğrenci de burslu almak durumunda kalacak.

Devlet yükseköğretim kurumlarında yalnızca Ar-Ge projelerinde çalışan doktoralı araştırma görevlileri ve araştırmacıların özlük haklarında bazı iyileştirmelere gidilecek. Araştırma görevlisi kadrosunda olup tezini tamamlayan araştırma görevlilerine, bu kadrolarında 6 ay daha kalma hakkı getiriliyor. Teklif ile vakıf üniversitelerinin elde ettikleri toplam öğrenci gelirlerinin yıllık yüzde 2'sini bir kamu bankasına açacakları hesapta bloke etme zorunluluğu getiriliyor. Öte yandan Ankara'da Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli'nde Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesi kurulması öngörülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: AK Parti, Deprem, Politika
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Haberler ›› Politika ››AK Parti'den, üniversitelerde yazın telafi eğitimi yapılması için teklif - Haberler

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