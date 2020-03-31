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AK Parti'den "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağış

AK Parti Karabük İl Teşkilatı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında haftalık olağan toplantısını video konferans üzerinden gerçekleştirdi.

31.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:50
AK Parti'den
AK Parti Karabük İl Teşkilatı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında haftalık olağan toplantısını video konferans üzerinden gerçekleştirdi.
AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, burada yaptığı konuşmada, mesafelerin, bu davaya duydukları inanç ve millete hizmet sevdaları için hiçbir zaman engel olmadığını belirtti.
Altınöz, milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyulan bu zamanda bir nebzede olsa katkıda bulunmak için her sene gerçekleştirdikleri iftar programını bu sene gerçekleştirmeyip, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmak üzere Karabük Valiliği bünyesindeki "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağışlayacaklarını bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Karabük, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti'den 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağış - Haberler

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