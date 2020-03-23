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AK Parti'den yaşlılar için 'komşuluk' seferberliği

AK Parti Yüksekova Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra 'komşuluk' seferberliği başlattıklarını söyledi.

23.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:02
AK Parti'den yaşlılar için 'komşuluk' seferberliği
AK Parti Yüksekova Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm yaş grubundaki kişilere yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra 'komşuluk' seferberliği başlattıklarını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Saydaş, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizi de etkilediğini söyledi. Saydaş, "Özellikle yaşlılarımızı daha fazla etkileyen salgın, hepimizi bir kez daha hem kendi açımızdan hem de yaşlılarımız bakımından daha sıkı tedbirler almaya sevk etti. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlar neticesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Buradan 1.2 milyonu aşkın AK Parti teşkilatlarımız ise büyük bir sorumluluk düşmektedir. Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerimizin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz. Gençlerin büyüklerle temaslarında gereken hijyen kurallarına uymaları gerektir. Kendi aldığımız hijyenik önlemlerle birlikte yaşlılarımızdan gelecek talepleri yerine getirerek ihtiyaçlarına kulak vermeliyiz. Bireysel olarak oluşturacağımız komşu seferberliği ile tüm gençlerimizi büyüklerimize destek olmaya davet ediyorum. Büyüklerimizden de güvenlik gerekçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının paylaştığı numaralar dışında bir yere başvurmamalarını istiyoruz. Bu çalışma vatandaşlık görevidir. Virüsle mücadeleyi birlikte Türkiye olarak başaracağız. İlçe Başkanımız Fatih Arslan öncülüğünde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı olarak komşuluk seferberliğinde bütün halkımızın yanında ve emrindeyiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Yüksekova, AK Parti, Güncel

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