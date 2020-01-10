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AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı

AK Parti Van İl Başkanlığı, genel merkez tarafından atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanları için karşılama programı tertip ediyor.

10.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:55AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı
AK Parti İl Başkanlığı, genel merkez tarafından atanan , ve Edremit ilçe başkanları için karşılama programı tertip ediyor.

Konuyla ilgili olarak AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım; yürütme kurulu, 3 ilçenin başkan vekilleri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda yeni ilçe başkanlarının 23 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 13.00'te Van Ferit Havaalanında karşılanmaları kararlaştırdı. Çalım, pazartesi günü saat 13.00'te havaalanında karşılamanın ardından ilçe başkanlarının konvoy eşliğinde ilçelerine gönderileceğini söyledi. Çalım, yeni ilçe başkanları ile birlikte İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun da Van'a geleceğini söyledi. - VAN

İpekyolu, AK Parti, Tuşba, Van, Politika

Kaynak: İHA

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