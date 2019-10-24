AK Partili Muş, yeni vergi düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Konaklama vergisi geliyor

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi gündemde. Ekonomi yönetimin hazırladığı taslak görüşe açıldı. Gelir vergisinden emlak vergisine, kurumlar vergisinden bazı alanlardaki vergi istisnalarına kadar birçok başlıkta değişiklik öngörülüyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni vergi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Düzenleme ile otellerde konaklayanlardan yüzde 2 oranında vergi alınması gündeme geldi. Gelir vergisi üst limiti de yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkacak. Değerli konut vergisi ile bazı konutlardan ek vergi alınacak. Kambiyo muameleleri vergisi de binde 1'den binde 2'ye yükseltilecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni vergi taslağına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

''2020'nin Nisan başında bu vergi müessesi yürürlüğe girecektir. Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız.Yüzde 2'dir.Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. Öğrenciler, kamu misafirhaneleri bunlar istisna olacak. Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarmayı teklif ediyoruz. 500 bin Türk Lirası gelir elde eden gerçek kişilerin tamamına kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz.

''FUTBOLCULARIN GELİR VERGİSİ YÜZDE 20'YE ÇIKARILACAK''

Değerli konut vergisi adında yeni bir vergi önereceğiz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir. Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. Futbolcuların gelir vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Teklif bunu amaçlamaktadır.

"ŞİRKETLERİN KİRALADIKLARI OTOMOBİLLERDE ÜST LİMİT 5.500 TL OLACAK"

Özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit 5.500 TL olarak teklif edilmektedir. Üstünde araç kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek. Kambiyo muameleleri vergi oranının binde 1'den binde 2'ye çıkmasını öneriyoruz. Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerinde yüzde 7,5 oranında vergi alınacak."