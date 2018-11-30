30 Kasım 2018, 14:13
»»

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Kimdir?

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan oldu. Peki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Osman Zolan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Denizli oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan oldu. Peki, AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşındadır? Osman Zolan nerelidir? Osman Zolan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN OSMAN ZOLAN KİMDİR?

Osman Zolan, 1964 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zolan, 10 Mart 2011 yılında dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi'nin millletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine belediye başkan vekili oldu.

2014 YILINDA DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Osman Zolan, 16 Mart 2011 yılında Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 30 Mart 2014'teki yerel seçimler için Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Osman Zolan, seçimler sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Osman Zolan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti DenizliBüyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Kimdir? İbrahim Güler Kaç Yaşındadır?AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Kimdir? İbrahim Güler Kaç Yaşındadır?

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Kimdir? Halil İbrahim Aşgın Kaç Yaşındadır?AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Kimdir? Halil İbrahim Aşgın Kaç Yaşındadır?

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Kimdir? Uğur İbrahim Altay Kaç Yaşındadır?AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Kimdir? Uğur İbrahim Altay Kaç Yaşındadır?

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu Kimdir? Murat Zorluoğlu Kaç Yaşındadır?AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu Kimdir? Murat Zorluoğlu Kaç Yaşındadır?

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Kimdir? Yücel Yılmaz Kaç Yaşındadır?AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Kimdir? Yücel Yılmaz Kaç Yaşındadır?

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak Kimdir?AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak Kimdir?

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla Kimdir?AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla Kimdir?

AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Kimdir?AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Kimdir?

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz Kimdir?AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz Kimdir?

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Kimdir?AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Kimdir?

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Kimdir?AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Kimdir?

AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya Kimdir?AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya Kimdir?

AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Kimdir?AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Kimdir?

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Kimdir?AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Kimdir?

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse Kimdir?AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse Kimdir?

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç Kimdir?AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç Kimdir?

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Kimdir?AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Kimdir?

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Kimdir?AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Kimdir?

AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Kimdir?AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Kimdir?

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Kimdir?AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Kimdir?

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Kimdir?AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Kimdir?

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Kimdir?AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Kimdir?

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Kimdir?AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Kimdir?

30 Kasım 2018 Cuma 14:13