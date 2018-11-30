AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Denizli oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan oldu. Peki, AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Osman Zolan kimdir? Osman Zolan kaç yaşındadır? Osman Zolan nerelidir? Osman Zolan hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN OSMAN ZOLAN KİMDİR?

Osman Zolan, 1964 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Zolan, 10 Mart 2011 yılında dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi'nin millletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine belediye başkan vekili oldu.

2014 YILINDA DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Osman Zolan, 16 Mart 2011 yılında Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 30 Mart 2014'teki yerel seçimler için Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Osman Zolan, seçimler sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Osman Zolan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti DenizliBüyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.