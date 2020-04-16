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Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: "Sağlıkta şiddetin affı yok"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sağlıkta yaşanan şiddetin kesinlikle cezasız kalmayacağını belirtti.

16.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:30
Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin:
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sağlıkta yaşanan şiddetin kesinlikle cezasız kalmayacağını belirtti.
Milletvekili Şahin Tin, TBMM'de kabul edilen sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeye dair yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel salgında cansiperane mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Tin, şunları kaydetti:
"Genel Kurulda kabul ederek yasalaştırdığımız kanuna göre, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeliyle yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunların hükümlerine göre tayin edilen cezaları yarı oranında artırdık. Bununla birlikte söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükmünü de kaldırdık. Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmetin, ilgili diğer personel tarafından verilmesini hükme bağladık. Burada temel gayemiz hem sağlıkçılarımızı korumak hem de bahse konu suçlara karşı caydırıcılığın artırılmasını sağlamaktır. Sağlıkta şiddetin affı yok, kesinlikle cezasız kalmayacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Şahin TİN, AK Parti, Denizli, Güncel
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