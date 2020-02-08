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AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Genç ASKON üyeleriyle buluştu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç ASKON) Denizli Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

08.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:30AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Genç ASKON üyeleriyle buluştu
AK Parti Şahin Tin, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç ASKON) Denizli Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.
Şahin Tin, Merkezefendi ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, güçlü Türkiye hedefinin birinci koşulunun güçlü olduğunu söyledi.
Şahin Tin, Türkiye'yi bu hedefe taşıyacak olanların genç girişimcilerin olduğunu vurguladı.
Genç iş insanlarına güveninin tam olduğunu ifade eden Tin, daha güzel yarınlara hep birlikte emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.
Gençlik yıllarından beri siyaset ve ticaretle uğraştığını anlatan Tin, şöyle dedi:
"Memleketimizin geleceğine dair umutlarımız ve hayallerimiz var. Gayemiz memleketimize hizmet etmektir. Büyük bir aşkla ve vatanımıza duyduğumuz sevdayla var gücümüzle çalışıyoruz. Siyasette ya da ticarette başarılı olmanın, aynı zamanda güçlü Türkiye'nin inşasına omuz vermek olduğuna inananlardanım. İnşallah doğru bildiğimiz yolda inancımızdan taviz vermeden mücadelede yer almaya devam edeceğiz."
Toplantıya AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer, Genç ASKON Denizli Başkanı Bekir Çakır ve iş insanları katıldı.

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Kaynak: AA

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