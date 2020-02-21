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AK Parti Derecik İlçe Başkanlığı yeni yerine taşındı

AK Parti Hakkari Derecik İlçe Başkanlığı, yapılan açılışla yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

21.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:22AK Parti Derecik İlçe Başkanlığı yeni yerine taşındı
AK Parti İlçe Başkanlığı, yapılan açılışla yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Yeni binanın açılışı için düzenlenen törene AK Parti MKYK Üyesi ve Hakkari İl Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Derecik İlçe Başkanı Kasım Evin, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, il ve ilçe yönetim kurulları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada halkı selamlayan Hakkari İl Koordinatörü Alaattin Parlak, "Derecik bizim için çok önemli. Parti olarak en büyük desteği aldığımız yerlerden birisidir. Yeni parti binamızı açtık. Burası sadece ilçe başkanlığı değil, halkın uğrak yeri ve evidir. Tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. - HAKKARİ

Alaattin Parlak, AK Parti, Hakkari, Derecik, Güncel

Kaynak: İHA

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