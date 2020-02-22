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AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Evin seçildi

AK Parti Hakkari Derecik İlçe Başkanlığına Kasım Evin seçildi.

22.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:47AK Parti Derecik İlçe Başkanlığına Evin seçildi
AK Parti İlçe Başkanlığına Kasım Evin seçildi.

AK Parti ilçe binasında düzenlenen kongreye AK Parti Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür bir konuşma yaptı. Yapılan konuşmanın ardından delegeler oy kullandı. Yapılan seçimin ardından Kasım Evin ilçe başkanı seçildi. - HAKKARİ

AK Parti, Hakkari, Derecik, Politika

Kaynak: İHA

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