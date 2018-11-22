AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Budak Açıklaması

AK Parti Diyarbakır
İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, "Bu davanın sevdalısı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, aday kim olursa olsun onunla güç birliği yapacağız." dedi.
Başkan Budak, parti il binasında Hani ve Eğil
ilçelerindeki belediye başkan aday adaylarıyla buluştu.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Budak, siyasetle uğraşmanın gönül işi olduğunu belirterek, hep bu konuda birlikte hareket edeceklerini söyledi.
Yerel seçime de değinen Budak, "Bu davanın sevdalısı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde, aday kim olursa olsun onunla güç birliği yapacağız. Darılmadan, kırılmadan ve gücenmeden içinizden biri aday olacak. Hepiniz değerlisiniz. Bunun için görev verilecek kardeşimizin etrafında yekvücut hareket edeceğiz." diye konuştu.
Diyarbakır,Ak Parti
22 Kasım 2018 Perşembe 14:44