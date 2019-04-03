AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
, "AK Parti döneminde Bitlis çok önemli hizmetler gördü. Bu hizmetlerin yerel seçimlere etkisini alanda ve seçim sonuçlarında gördük." dedi.
Taşar, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Bitlislilerin huzur, hizmet ve istikrarı tercih ettiğini söyledi.
24 Haziran seçimleri sonrasından 31 Mart'a kadar hiç durmadan yerel seçim çalışması yürüttüklerini ifade eden Taşar, şöyle konuştu:
"Adaylarımız belli olduktan sonra çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. İl merkezi ve tüm ilçelerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledik, taleplerini not alarak isteklerini yerine getirmeye çalıştık. Esnaf ve vatandaşların hepsi istikrar ve huzurdan yana olduğunu dile getiriyordu. Hummalı bir şekilde yaptığımız çalışmaların sonucunu da elde ettiğimiz bu zaferle gördük. Vatandaşlarımızın tercih ve desteğiyle, Bitlis genelindeki 13 belediyeden 10'unu AK Parti çatısı altındaki adaylarımız aldı. Kazanan Bitlis oldu. Kazanan halkımız ve hemşehrilerimiz oldu. AK Parti döneminde Bitlis çok önemli hizmetler gördü. Bu hizmetlerin yerel seçimlere etkisini alanda ve seçim sonuçlarında gördük."
Bitlislilerin "AK Parti" diyerek gönül siyasetini tercih ettiklerini vurgulayan Taşar, "Milletvekili olarak ilimize ve ilçelerimize çok sayıda yatırım kazandırmaya devam ediyoruz. Şimdi belediyelerimizi de alarak elimizi güçlendirdik. Artık Bitlis ile tüm ilçelerimiz için kapıları aşındırma ve hizmet zamanı. AK Parti'nin hizmeti Bitlis'in dört bir yanına ulaştırılacak ve gönül belediyeciliği ile gönülleri kazanacağız." dedi.
Güncel
Kaynak: AA