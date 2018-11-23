AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği 28 isim belli oldu. Düzce Belediye Başkan adayı daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yapan Faruk Özlü oldu. Peki, Faruk Özlü kimdir? İşte, Faruk Özlü'nün biyografisi..

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Faruk Özlü, 11 Kasım 1962 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce'de tamamladı. 1986 yılında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Özlü, aynı üniversitede Makine Mühendisliği Bölümü Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak işe başladı. Makine Dinamiği ve Mekanik Titreşimler konuları üzerinde önemli çalışmalarda bulunan Faruk Özlü, sonrasında İspanya'da Proje ve Mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde Üst Düzey Yönetici eğitimi aldı.

ÖNEMLİ PROJELERDE GÖREV ALDI

Faruk Özlü, 1990 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda (SSM) sözleşmeli personel olarak göreve başladı. Zırhlı Muharebe Aracı ve Alt-Sistemleri Projelerinde çalışan Özlü, 1991-1992 yılları arasında CASA firması Proje ve Mühendislik Bölümü'nde Mühendislik İş Eğitimi aldı. 1993 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda Uzman statüsüne yükseldi. 1994-1999 yılları arasında Zırhlı Muharebe Aracı Projesi'nde Proje Müdürü olarak çalıştı.

MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞI YAPTI

1999-2001 yılları arasında Kara Araçları, Elektronik Harp Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemleri projelerinden sorumlu Daire Başkanı olarak görev yapan Özlü, 2000 yılında İdari ve Mali İşler Müsteşar Yardımcılığına vekaleten atandı. 2001 yılında da Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Özlü, 2002 yılından itibaren Kara ve Deniz Araçları Havacılık ve Uzay, Elektronik Harp, Muhabere ve Bilgi Sistemleri, Roket, Füze ve Mühimmat projelerinden sorumlu Savunma Hizmetleri Müsteşar Yardımcısı ve 2008-2011 yılları arasında Kurumsal Yönetim Hizmetleri'nden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

TUSAŞ'DA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPTI

Faruk Özlü, yeni yapılanma altında Sistem Projeleri ve Lojistik'ten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı olarak tayin edildi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'ndaki görevine ilaveten Özlü, 2000-2002 yılları arasında Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), 2002-2008 yılları arasında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) yönetim kurulu üyesi ve başkan vekili olarak görev yaptı. 2008 yılından itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı yönetim şirketi HEAŞ'ın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

MİLLİ TANK ALTAY'IN PROJESİNDE BULUNDU

Faruk Özlü, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın önemli projelerinde görev aldı. Uzman ve Proje müdürü olarak çalıştığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi'nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı yapıldı. Türkiye'nin kendi tasarımı "milli tank ALTAY", "insansız hava aracı ANKA", "milli gemi MİLGEM" projelerinin yürütülmesinde Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Faruk Özlü'nün görev aldığı önemli projeler:

- Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı

- A400M Nakliye Uçağı

- F-35 Savaş Uçağı

- F-16 ve Helikopter Elektronik Harp Sistemleri

- M60 Tank Modernizasyonu

- Yazılım ve Simülatörler

- Uzun Menzilli Hava ve Füze Savunma Sistemleri

25. DÖNEM DÜZCE MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Faruk Özlü, müsteşar yardımcısı olarak savunma sanayi stratejik planlarının hazırlanması, bütçe ve fon yönetimi, insan kaynakları, müsteşarlığın görev ve teşkilat kanununun hazırlanması, tedarik süreci ve yönetimine ilişkin yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması çalışmalarını yürüttü. Faruk Özlü, 25. dönemde de Düzce milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Faruk Özlü evli ve iki çocuk babasıdır.