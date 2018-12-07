Ak Parti Edirne
Belediye Başkan Adayı Av. Koray Uymaz
'dan açıklama
EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından, dün adaylığı ilan edilen Ak Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Av. Koray Uymaz, Edirne'de partililerine seslendi. Uymaz, Barack Obama
'nın başkanlık seçimindeki sloganı 'Yes we can' sözünü anımsattı ve "Evet yapabiliriz, başarabiliriz' dedi. Ak Parti Edirne İl Başkanlığı binasında partilileri ile bir araya gelen, Ak Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Av. Koray Uymaz, "Edirne'nin artık kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Lütfen düşünerek, alışkanlıklarınızdan vazgeçerek, oy verin" dedi."Lütfen düşünerek, alışkanlıklarınızdan vazgeçerek, oy verin"Eşi Arzu Uymaz ile açıklamasını yapan belediye başkan adayı Uymaz, "Edirne'nin beklemeye zamanı yok. Tabi ki çok ve büyük, zaman alacak projelerimiz var. İnsanımızın gönlüne giremediğiniz hiçbir projenin anlamı yok. Belediye başkanı makamı ağırlama ve uğurlama makamı değil. Eğer beni iki gün üst üste beni belediye binasında görürseniz o makam bana haram olsun. Tevazu, samimiyet, güler yüz, gayret sloganımız. Edirne insanımız değişim istiyor. Edirne yaşananlardan bıktı. Bu seçim çok önemli. Geleceğimizi, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini oylayacağız. Edirne'nin artık kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Lütfen düşünerek, alışkanlıklarınızdan vazgeçerek, oy verin. Gerçekten Edirne her hangi bir Anadolu kasabasından daha kötü olduğunu Edirneliler söylüyor ve yaşanabilir şehir olmaktan çıktı. Edirne lütfen bir 5 yıl daha kaybetmeyelim" dedi.Uymaz çifti ve Ak Parti İl Başkanı İlyas Akmeş, program sonrası tek tek partililerin tebriklerini kabul etti.
Koray Uymaz,Ak Parti,Edirne
07 Aralık 2018 Cuma 18:08