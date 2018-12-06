AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz oldu. Peki, AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı olan Koray Uymaz kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Koray Uymaz hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

EDİRNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN KORAY UYMAZ KİMDİR?

Koray Uymaz,1973 yılında Edirne'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Uymaz, 20 yıldır Edirne Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.

AKP İL KURUCULARI ARASINDA YER ALDI

AKP il kurucuları arasında yer alan Koray Uymaz, AKP Merkez İlçe ve İl başkanlıkları görevini yürüttü. 3 dönem boyunca Edirne Barosu yönetim kurulu üyeliği ve saymanlığı görevlerinde bulunan Uymaz, pek çok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev aldı. Evli ve bir çocuk babası olan Koray Uymaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Edirne Belediye Başkan adayı oldu.