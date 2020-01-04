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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan ziyaretler

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, partisinin Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

04.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:58 AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan ziyaretler
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, partisinin , , Uzunköprü ve Meriç ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, 7. Olağan Kongre süreci öncesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç ilçe başkanlıklarını ziyaret eden İba, şunları kaydetti:
"Birlik ve beraberlikle Edirne'de güzel işler yapmak için çıktığımız bu yolda yönetim kurulu üyelerimiz ile AK Parti ilçe teşkilatlarımızı ziyaret ettik. İlçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile 7. Olağan Kongre süreci hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ayrım yapmadan tüm hemşehrilerimizin gönlüne girmek ve bu bağlamda üye sayılarımızı arttırmak için gayretle çalışacağız. Teşkilatlarımıza, en çok önem verdiğimiz konuların başında devletimizin yaptığı yatırımları ve çalışmaları vatandaşlarımıza aktarmak olduğunu vurguladık."
İba'ya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

AK Parti, Süloğlu, Edirne, Havsa, Güncel

Kaynak: AA

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