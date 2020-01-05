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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan ziyaretler

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

05.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:46 AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'dan ziyaretler
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İba'nın önceki gün , Havsa, Uzunköprü, Meriç ilçe başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.
İba'nın teşkilat ziyaretlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başkan İba, , Keşan, İpsala ve Enez ilçe başkanlıklarını da ziyaret etti. Böylece 7. Olağan Kongre süreci öncesinde tüm ilçe başkanlıklarını ziyaret etmiş oldu. İba, ilçe teşkilatlarının çalışmaları hakkında bilgiler alıp değerlendirmelerde bulundu. Başkan İba, teşkilat ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra AK Partili Yenikarpuzlu Belde Belediye Başkanı Ufuk Atalay ve Lalapaşa İlçe Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı makamında ziyaret etti. İlçe ziyaretleri sırasında Belgin İba'ya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti."

Lalapaşa, AK Parti, Süloğlu, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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