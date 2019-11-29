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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çorlu'da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı.

29.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:08AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, OSBÜK Marmara Bölge Toplantısı'na katıldı
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, 'da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Bölge Toplantısı'na katıldı.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya katıldı.
Belgin İba, toplantı öncesi, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ercan İhtiyaroğlu ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdim Noyan'ı da ziyaret etti.

AK Parti, Marmara, Edirne, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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