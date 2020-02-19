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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, el sanatları merkezlerini ve meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.

19.02.2020 09:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:58AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ziyaretlerde bulundu
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, el sanatları merkezlerini ve meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.
İba, ziyaretlerde çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kursiyerlerin yaptığı bebekleri de inceleyen İba, el emeği göz nuru eserlerin birbirinden güzel olduğunu vurguladı.
İba, daha sonra Edirne'de Elazığ için düzenlenen yardım kampanyasında gönüllü görev alan geçmiş dönem AK Parti Mahalle Başkanı Cemal Hazar'a ziyarette bulunarak teşekkür etti.

Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatifini de ziyaret eden İba'ya, yönetim kurulu üyeleri ve Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da eşlik etti.

AK Parti, Edirne, Havsa, Güncel

Kaynak: AA

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