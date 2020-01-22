Haberler » Güncel » AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan ziyaretler - Haber

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan ziyaretler

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, esnafı ziyaret etti.

22.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:32AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan ziyaretler
AK Parti İl Başkanı Belgin İba, esnafı ziyaret etti.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba ve AK Parti Edirne Fatma Aksal, Selimiye Arastası esnafı ile bir araya geldi.
Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen İba, "Esnafımızı ziyaret ettik, onların isteklerini, şikayetlerini dinledik. Biz burada onların bir problemi varsa en kısa zamanda çözmek için elimizden geleni yapacağız. Sadece arasta çarşısındaki esnafımızı değil Edirne'deki tüm esnafımızı ilerleyen günlerde ziyaret etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İba ve Aksal, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'u da ziyaret etti.

Milletvekili, Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:07  Konak'ta İkiçeşmelik için düğmeye basıldı
11:12  Araban'dan İdlib'e insani yardım
11:12  Askerden firar eden kişi 26 yıl sonra yakalandı
11:11  Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi tedaviye alındı
11:06  Evrensel müzik tınıları Çankayalılarla buluştu
22.01.2020 11:15:59