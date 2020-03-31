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AK Parti Edirne İl Başkanı İba: " Devletimiz milletimizin yanındadır"

AK Parti Edirne İl Başkanlığı, merkez ve ilçelerde ikamet eden 65 yaş ve üstü üyelerini tek tek arayarak, dışarı çıkmamaları için ricada bulundu, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda "Vefa Destek Grubu" hakkında bilgi verdi.

31.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:06
AK Parti Edirne İl Başkanı İba:
AK Parti Edirne İl Başkanlığı, merkez ve ilçelerde ikamet eden 65 yaş ve üstü üyelerini tek tek arayarak, dışarı çıkmamaları için ricada bulundu, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda "Vefa Destek Grubu" hakkında bilgi verdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, İl ve İlçe başkanlıklarındaki 65 yaş ve üstü üyelerden başlayarak arama yaptıklarını anlattı.
Özelikle yaşlı vatandaşlara karşı her zaman en iyi hizmeti verme çabası içerisinde olduklarını aktaran İba, şunları kaydetti:
"Ne mutlu ki bizler millet olarak saygıdeğer büyüklerimizi asla bir yük olarak görmeyen, bilakis onların varlıklarından mutluluk duyan, onlara hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe sahibiz. AK Parti olarak insanı merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla yaşlılarımıza yük değil servetimiz olarak bakmaktayız. En somut örnek olarak, yaşlılarımızın sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmeleri için evde bakım hizmetini ilk kez 2007 yılında başlattık. Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmede zorluklar yaşayan, ağır engelli raporu olan yaşlı ve engelli tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde bakım hizmeti alabilmesini sağladık."
İba, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün de yaşamış olduğumuz bu süreci en hafif şekilde atlatabilmek için yaşlılarımızı tüm teşkilatlarımız ile tek tek arayarak 'siz evden çıkmayın, biz Vefa Destek Grubumu ile hizmetinizdeyiz' diyoruz. Hedefimiz 65 yaş üstü büyüklerimizden başlayarak, partimize üye tüm vatandaşlarımızı aramaktır. Devletimiz milletimizin yanındadır. İnşallah bu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını el birliği ile en yakın zamanda atlatacağız."
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Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Edirne, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti Edirne İl Başkanı İba: ' Devletimiz milletimizin yanındadır' - Haberler

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