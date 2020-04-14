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AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Koronavirüs hastalarının tedavisi ücretsiz yapılacak"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, koronavirüs hastalarının tedavisinin ücretsiz yapılacağını belirtti.

14.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:52
AK Parti Edirne İl Başkanı İba:
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, koronavirüs hastalarının tedavisinin ücretsiz yapılacağını belirtti.
İba, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, koronavirüs hastalarının tedavilerinin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın kamu veya özel hastanelerinde ücretsiz şekilde yapılacağının açıklandığını belirtti.
Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi ile birçok ülkeye örnek teşkil ettiğinini aktaran İba, şunları kaydetti:
"Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri acil hal kapsamına alındı. Bu kapsam çerçevesinde özel hastanelerde virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım ücreti ve ilave ücret istenmeyecektir.
Ayrıca bu kapsamında hastalığın teşhisinde kullanılan test ve kitler, koruyucu ekipmanlar ile tedavide kullanılan ilaçlardan vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeksizin faydalanabilecektir. Türkiye güçlü sağlık sistemi ve sosyal yardımlarıyla koronavirüse karşı mücadelede dünyada model ülkedir. Millet olarak bizler yeter ki tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfiyen uyalım. Devletimiz her zaman milletinin yanındadır."

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Edirne, Güncel
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