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AK Parti Edirne İl Başkanı İba: "Vakıf kiracılarının beklediği haber geldi"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vakıf kiracılarına müjdeli haberi verdiğini belirterek, "Nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kiraların öteleme işlemi gerçekleşmiştir.

02.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:10
AK Parti Edirne İl Başkanı İba:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vakıf kiracılarına müjdeli haberi verdiğini belirterek, "Nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kiraların öteleme işlemi gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

İba, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tarihi çarşı esnafının dükkanlarını kapattığını belirtti.

Vakıf kiracılarının beklediği müjdeli haberin geldiğini aktaran İba, şunları kaydetti:

"Edirne Milletvekili Fatma Aksal konu hakkında çok sayıda görüşme yaptı ve sonucunda vakıf kiracılarına yönelik kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait dükkanlarını kapatan kiracıların nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kiraları ötelenecek ve 3 aylık kira bedeli temmuz ayından başlayarak yıl sonuna kadar faizsiz eşit miktarlarda ödenecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle Tarihi Alipaşa, Arasta ve Bedesten Çarşısı'nın kapalı olan dükkanları bu kapsamdan faydalanacak."

İba, esnaf için elinden geleni yaptığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıf kiracılarına müjdeli haberi verdi. Nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kiraların öteleme işlemi gerçekleşmiştir. Kapalı dükkanların 3 aylık kira bedeli temmuz ayından başlayarak yıl sonuna kadar faizsiz eşit miktarlarda ödenecektir. Esnaflarımız bizim ve kentimiz için değerlidir. Edirne esnafımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çalışma ve görüşmelerimiz hızla devam ediyor. Bu zorlu süreci el ele vererek sabırla en kısa sürede atlatarak eski günlerimize döneceğimize inancımız tamdır. Edirne bu zorlu sürecin ardından yine eski potansiyeline geri dönecek ve işler düzene girecektir. Bu süreçte sadece sabırla beklemek ve kurallara uymak gerekiyor."

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Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, Edirne, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AK Parti Edirne İl Başkanı İba: 'Vakıf kiracılarının beklediği haber geldi' - Haberler

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