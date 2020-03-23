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AK Parti Edirne İl Başkanlığı "Evde Kal Edirne" klibi hazırlandı

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Edirne" klibi hazırlandı.

23.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:15
AK Parti Edirne İl Başkanlığınca, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde Kal Edirne" klibi hazırlandı.
Edirne'nin çeşitli mahallelerinde yaşayan vatandaşların yer aldığı klipte, "Ben evdeyim siz de evde kalın" mesajı verildi.
Edirne'de yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yer aldığı klipte "Ben evdeyim sen de hepimiz için evde kal, kızanım sakın sokağa çıkmayın, Cumhurbaşkanım sizi dinliyorum evimde kalıyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, evde kalmanın bu salgına karşı en etkili önlem olduğunu belirtti.
"Herkesin hayatı tek tek değerli ve herkesin hayatı diğerine bağlıdır." diyen İba, "Sevdikleriniz ve kendiniz için evinizde kalın. Devletimiz tüm kurumları ile titizlikle ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Değerli Edirneli hemşehrilerim, sizler de aynı hassasiyeti göstererek evlerinizde kalın. Bu salgının hep birlikte üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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AK Parti Edirne İl Başkanlığı ’Evde Kal Edirne’ klibi hazırlandı

Kaynak: AA

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AK Parti Edirne İl Başkanlığı "Evde Kal Edirne" klibi hazırlandı
Etiketler : AK Parti, Edirne, Güncel

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