Haberler » Güncel » AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak - Haber

AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak

AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni adresine taşınacak.

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:28AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak
AK Parti İl Başkanlığı yeni adresine taşınacak.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, Yaşar Atlı Plaza İş Merkezi'ne taşınacaklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Edirne için, için, AK Parti için azimle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden İba, "Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşma gayretinde olmaya devam edecektir. Bu bağlamda azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti, Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:36 Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten Göç İdaresine ziyaret - Haber
16:36 UUİ'deki astronotlar kozmik ışın dedektörünün onarımı için uzay yürüyüşüne çıktı - Haber
16:36 Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü - Haber
16:31 Başkan Ölçek'ten 'Dünya Engelliler Günü' mesajı - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
16:06 CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu - Haber
15:30 Malezya'da "yarı çıplak" dövme gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
15:29 2 ay önce evlenen çiçeği burnunda çifti kaza ayırdı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
14:36 İzmit'te nikah ve düğün salonları 1 TL
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
2.12.2019 16:44:42