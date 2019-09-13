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AK Parti Edirne Kadın Kolları aşure ikram etti

AK Parti Edirne Kadın Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

13.09.2019 15:52AK Parti Edirne Kadın Kolları aşure ikram etti
AK Parti Edirne Kadın Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Saraçlar Caddesi'nde aşure dağıtımının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek muharrem ayının başladığını söyledi.
Birlik ve beraberliğin sembolü aşure ikramı gerçekleştirdiklerini belirten Aksal, "Ülkemize, milletimize, birlik beraberliğimize vesile olmasını diliyorum." dedi.
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de 5 bin kişiye aşure dağıttıklarını belirterek, "Birlik ve beraberliğimizin çok güçlü olduğu aylardan birini yaşıyoruz. Bu vesileyle kadın kollarımız Edirne'de 5 bin kişiye aşure ikram etti." diye konuştu.
Öte yandan, Edirneli esnaf da Fatih Heykeli ve Şahi Topları Sergi Alanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, muharrem ayının hayırlı olmasını diledi.
Geleneksel olarak aşure dağıttıklarını belirten Dinar, "Muharrem ayı ülkemize bolluk, bereket ve hayır getirsin. 5 bin kişilik aşureyi ücretsiz olarak dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.
Esnaf Arif Meriç de esnaf olarak aşure dağıtma geleneğini sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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