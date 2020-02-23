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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal İzzeti İkram Pazarı'nı ziyaret etti

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İzzeti İkram Pazarı'nı ziyaret etti.

23.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:50AK Parti Edirne Milletvekili Aksal İzzeti İkram Pazarı'nı ziyaret etti

AK Parti Dr. Fatma Aksal, İzzeti İkram Pazarı'nı ziyaret etti.


Pazarda kadınlarla sohbet eden Aksal, el emeği göz nuru ürünleri inceledikten sonra ilçedeki tüm vatandaşları pazara davet etti.

Her geçen gün 'ı biraz daha güzelleştirdiklerini anlatan Aksal, "Bu güzel çarşımızda sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Her geçen gün Keşan'ı biraz daha güzelleştiriyoruz. İnşallah en kısa sürede Kunduracılar Çarşısı'nı da tamamlayacağız. Bu güzel ürünlerin tatlarını tatmak üzere herkesi davet ediyoruz." dedi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu da, Keşan Belediyesi olarak bu tür üretime yönelik çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.


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Kaynak: AA

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