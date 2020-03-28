Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Kimsenin işini, aşını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, koronavirüs nedeniyle kimsenin işini aşını kaybetmesine müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

28.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:18
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, koronavirüs nedeniyle kimsenin işini aşını kaybetmesine müsaade etmeyeceklerini bildirdi.
Aksal, yaptığı açıklamada, Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'nin en başından itibaren tedbirli davrandığını, süratle önlemler aldığını belirtti.
Karar alma ve uygulama mekanizmalarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı işlediğini, birçok ülkenin aksine Türkiye'nin virüsle mücadelede başarılı olduğunu vurgulayan Aksal, "18 yıllık AK Parti iktidarlarının, her türlü felaket ve afetlere karşı hazırladığı temel hizmet altyapısı Türkiye'yi bu gibi durumlara hazır hale getirmiştir." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını karşısında sorunsuz işleyen sağlık sisteminin bu temel hizmet altyapısının ne denli güçlü ve sağlam olduğunun en son örneği olduğuna dikkat çeken Aksal, uygulanan dengeli politikaların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kesintisiz devamını sağladığını, özel sektör ile tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçileri desteklediğini bildirdi.
Aksal, hiç bir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin yanı sıra çiftçilere kullandırılacak düşük faizli krediler, zor günlerde tarımsal üretim yapan tüm işletme ve çiftçilerin kurtarıcısı olacaktır. Hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve AK Parti, köylümüzün, kentlimizin, işçimizin, memurumuzun, üreticimizin yanındadır. Bu zor günlerde kimsenin işini, aşını kaybetmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, ürettiği ürünün de heba olmasına göz yummayacağız."
- Yaklaşık 2 milyar liralık tarımsal destek müjdesi
Milletvekili Fatma Aksal, 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık tarımsal desteğin ödenmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden etkilenen Türk çiftçisi, köylüsü ürününün, emeğinin heba olacağı korkusu yaşamasın. Çiftçilerimize 1,145 milyar lira mazot gübre desteği, 580 milyon lira anaç koyun ve keçi desteği, 120 milyon lira hububat - baklagil desteği, 20 milyon lira dane mısır desteği, 16,2 milyon lira hayvan hastalık tazminatı, 226 bin lira tiftik keçilerine ilave destek ödenecek. Çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlar diliyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: 'Kimsenin işini, aşını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı kadını sokak ortasında öldüren adamın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı kadını sokak ortasında öldüren adamın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasına CHP’den ilk yorum Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Haberler
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller

Son Dakika Güncel Haberleri

12:45: Cumhuriyet başsavcılıklarından 372 kişi hakkında korona virüs soruşturması - Haber 12:45: Başkan Doğru'dan Şahin Bey'i anma mesajı - Haber 12:44: Uzaktan eğitim alan öğrencilere sağlıklı oturuş önerileri - Haber 12:43: Rus ordusu İtalya'da... Bergamo'da koronavirüse karşı ortak mücadele - Haber 12:43: 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de otogar boş kaldı - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber