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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Vakıf kiracıları için bakanlıkla görüştü

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vakıf kiracıları için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile görüştüğünü bildirdi.

23.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:56
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Vakıf kiracıları için bakanlıkla görüştü
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vakıf kiracıları için Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile görüştüğünü bildirdi.
Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yeni önlemler aldığını, önlemler kapsamında belediyelerin, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulayamayacağı ve ayrıca faaliyeti durdurulan iş yerlerinin kira ödemelerinin erteleneceğini hatırlattı.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait dükkanların kira ödemelerinin ertelenmesi konusunda da Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile görüştüğünü ifade eden Aksal, Bakanlığın bu konuda bir çalışma yaptığını kaydetti.
-"Evde kal" çağrısı
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, devletin tüm kurumlarının vatandaşın emrinde olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Koronavirüs salgınında en önemli korunma yönteminin kişisel izolasyon olduğunu belirten Aksal, şu tavsiyelerde bulundu:
"Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7 gün 24 saat halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışıyor. Onların işlerini zorlaştırmamak için lütfen evlerinizde kalınız. Hem kendi sağlığınız hem de toplumun sağlığı için bu çok önemli. Zorunlu olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın."
Yaşlı vatandaşlara seslenerek, devletin tüm ihtiyaçlarını sunmak için Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulduğunu aktaran Aksal, "Sizler evinizde olun koca çınarlar, devletimiz ne istiyorsanız kapınıza getirecek. Güzel günlere hep birlikte ulaşacağız, birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Milletvekili, AK Parti, Edirne, Güncel

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