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AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal Açıklaması

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, ittifak ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu açıklamalara ne cevap vereceğini sordu.

23.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:14AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal Açıklaması
AK Parti Fatma Aksal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, ittifak ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu açıklamalara ne cevap vereceğini sordu.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada,Buldan'ın "İttifaklar, açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.
"Meral Akşener'in bu açıklamaya vereceği cevap nedir? Çıkıp açıkça bu ittifakın bir parçası olduklarını söyleyebilecek mi?" diye soran Aksal, "Akşener ilk önce buna bir çalışsın." dedi.
Akşener'in Trakya ziyaretlerine de değinen Milletvekili Aksal, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız dün İzmir'deydi, ben Antalya'dan geldim. Hepimiz gece gündüz demeden çalışıyoruz. AK Parti iktidarında bu ülkenin nereden nereye geldiğini biliyoruz. Meral Hanım doğal gaz faturalarından bahsediyor ama AK Parti öncesinde doğal gaz dahi yoktu. Halk, bu hizmeti kimlerin getirdiğini biliyor. Ancak onlar da muhalefet olarak iktidarı eleştireceklerse de, insana, 'siz ne yaptınız?' diye sorarlar."

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Kaynak: AA

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